Budget de la Sécu : Stéphanie Rist cible un déficit inférieur à 20 milliards d'euros

La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, à l'Assemblée nationale le 4 novembre 2025. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le seuil de 20 milliards d'euros représente la "trajectoire" que le gouvernement envisage "pour les années suivantes" selon la Ministre de la Santé interrogée ce vendredi par Sud Radio .

A l'issue de l'examen en première lecture du projet de budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée, le déficit se situe désormais "aux alentours de 25-26 milliards" d'euros, alors que le projet initial du gouvernement prévoyait de le ramener à 17 milliards d'euros , a indiqué la ministre.

Dans un entretien au Parisien jeudi 13 novembre, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou avait lui chiffré le déficit à 24 milliards d'euros pour 2026 après les mesures votées par les députés.

"Notre volonté au gouvernement, c'est de garder une copie qui baisse le trou de la Sécu en-dessous des 20 milliards" d'euros, ce qui permettrait de "laisser un peu de place à différentes propositions des oppositions", a estimé la ministre de la Santé

Le Sénat examinera le projet de loi la semaine prochaine

"On est dans une discussion de compromis, on est ouvert à faire évoluer, on n'est pas à 17 milliards pile, ça n'aurait pas de sens", a-t-elle ajouté, soulignant que la barre des 20 milliards d'euros de déficit est la "trajectoire" que le gouvernement envisage aussi "pour les années suivantes".

Le projet de budget de la Sécurité sociale va être examiné par le Sénat à partir de la semaine prochaine, dans sa version modifiée par l'Assemblée. Il reviendra devant les députés en décembre pour son adoption finale.