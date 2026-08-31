Budget 2027: Bregeon appelle le PS à la "responsabilité"

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon à Paris le 22 juillet 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a appelé lundi les socialistes à "la responsabilité" alors que leur premier secrétaire Olivier Faure a averti qu'il y aurait "censure" du gouvernement sur le projet de budget pour 2027.

"On a une année 2027 qui est charnière sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan international, il serait inconcevable et irresponsable de commencer l'année 2027 sans budget pour le pays", a déclaré la ministre sur RMC-BFMTV.

"Sans budget, c'est 15 milliards d'euros de coût pour le pays et un déficit qui pourrait atteindre 5,9%", a-t-elle rappelé, évoquant également "la question des taux" d'emprunt, ainsi qu'un été de canicules, de sécheresse et d'incendies "extrêmement difficile" qui vont nécessiter l'accompagnement des filières les plus touchées, en particulier l'agriculture.

"Ça va appeler des choix, ça va aussi appeler de la responsabilité de la part des uns et des autres", a soupiré la porte-parole pour qui "il y a un risque financier pour le pays si on ne fait rien".

Vendredi, Olivier Faure a laissé entendre que le projet de budget présenté fin septembre par le gouvernement ferait l'objet d'une censure du gouvernement.

"On ne peut pas avoir des responsables politiques qui se prétendent des partis de gouvernement et en même temps avoir des censures annoncées avant même qu'on ait mis sur la table la copie budgétaire", s'est agacée Maud Bregeon.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu organise lundi un séminaire de son gouvernement qui sera en grande partie consacré à la préparation du budget 2027.