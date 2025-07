Budget 2026 : l'intersyndicale lance une pétition contre le plan Bayrou

Le Premier ministre François Bayrou lors de la présentation de son plan d'économies pour le budget 2026. A Paris, le 15 juillet 2025. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Après le succès de la pétition contre la loi Duplomb, l'intersyndicale lance sa propre pétition contre le plan d'économies présenté le 15 juillet par François Bayrou.

"Le gouvernement (Bayrou) a choisi de faire payer les travailleuses et les travailleurs, les précaires, les retraités, les malades", écrivent l'ensemble des organisations syndicales dans un rare communiqué commun accompagnant la pétition publiée sur le site Change.org.

Elles dénoncent des mesures qu'elles jugent "brutales, injustes et inefficaces" , citant "la suppression de deux jours fériés, (les) coupes dans les services publics, la remise en cause du droit du travail, une énième réforme de l’assurance chômage, le gel des prestations sociales et celui des salaires des fonctionnaires comme des contractuels, la désindexation des pensions de retraites, le doublement des franchises médicales, la remise en cause de la 5e semaine de congés payés…".

L'intersyndicale appelle ainsi "à refuser ce musée des horreurs, à défendre ensemble notre modèle social et la dignité au travail. Ce que nous attendons, c'est un projet respectueux pour le pays, porteur d’espoir et de justice".

Privilégier "des solutions qui intègrent les plus hauts revenus"

Le Premier ministre, François Bayrou, a proposé le 15 juillet la suppression de deux nouveaux jours fériés , citant "comme exemple" le "lundi de Pâques" et le "8 mai", et une nouvelle réforme de l'assurance chômage négociée par les partenaires sociaux pour participer à l'effort budgétaire.

" Il faut travailler plus, il faut que toute la Nation travaille plus pour produire et (...) pour que la situation de la France s'améliore ", a déclaré François Bayrou lors d'une conférence de presse.

Pour les syndicats, il n'est "pas question que ce soient encore les travailleuses et travailleurs, les demandeurs d’emploi, les jeunes et les retraités qui payent la facture, à la fois financièrement, mais aussi dans une flexibilité encore intensifiée!".

Ils estiment que le gouvernement doit privilégier "des solutions qui intègrent les plus hauts revenus comme la contribution des entreprises", pointant notamment "211 milliards d'euros d'aides publiques" versées aux entreprises "sans transparence, ni évaluation" ou sans objectifs "en matière d'emploi".

Ils réclament également "de la justice fiscale concernant les hauts revenus qui échappent à toute contribution réelle" .