Budget 2026 : comment le gouvernement répartit les 43,8 milliards d'euros d'économies ?

Le Premier ministre, François Bayrou, lors de la présentation des grandes lignes du budget 2026. A Paris, le 15 juillet 2025. ( AFP / THOMAS SAMSON )

En présentant son plan de d'économies pour réduire les déficits l'an prochain, l'executif devra jongler entre une baisse des dépenses de l'Etat, une hausse des recettes et un soutien à la production.

Près de la moitié de l'effort budgétaire total (20,8 milliards) est permis par la maîtrise "durable" de la "dépense publique", selon le plan communiqué par le gouvernement.

L'Etat et ses opérateurs "se montreront exemplaires en stabilisant au global leurs dépenses", avec pour objectif de "ne pas dépenser 1 euro de plus en 2026 qu'en 2025" .

Cette diète consiste notamment à diminuer de 3.000 le nombre d'emplois publics dès 2026, et à ne pas remplacer un fonctionnaire sur trois partant à la retraite à compter de 2027.

Au total, les économies devraient atteindre 4,8 milliards d'euros pour l'Etat et 5,2 milliards pour les opérateur s.

Les collectivités "prendront aussi leur part" en réalisant 5,3 milliards d'euros d'économies , malgré un "soutien exceptionnel de 300 millions d'euros" apporté aux départements les plus en difficultés.

Enfin, 5,5 milliards doivent être économisés en maîtrisant les dépenses sociales , à travers plusieurs mesures comme le doublement de la franchise sur les médicaments remboursés par la Sécurité sociale, ou une réforme des affections de longue durée.

François Bayrou a parallèlement annoncé une "année blanche", pour économiser 7,1 milliards , un "geste massif, temporaire, demandé à tous" consistant à geler à leur niveau de 2025 les dépenses publiques pour les reconduire à l'identique à 2026.

"La chasse aux niches fiscales inutiles"

Pour économiser 9,9 milliards d'euros supplémentaires, le gouvernement veut lutter contre la fraude fiscale, aux aides publiques ou à la dépense de santé (2,3 milliards) et veut retirer 3,4 milliards d'euros via la chasse aux niches fiscales "inutiles" et "inefficaces" et via le remplacement de l'abattement de 10% pour le calcul de l'impôt sur le revenu pour "frais professionnels" sur les pensions de retraites par un forfait annuel . Le gouvernement prévoit également de dégager 4,2 milliards d'euros grâce à des "mesures d'équité fiscale"; une contribution de solidarité sur les plus hauts revenus a ainsi été annoncée.

Restent 6 milliards d'euros pour atteindre le total de 43,8 milliards d'effort budgétaire souhaité par le gouvernement, obtenus par des "réformes structurelles" (1,8 milliard) et des "journées de travail supplémentaires" pour stimuler la production (4,2 milliards) .

François Bayrou a notamment évoqué la suppression de deux jours fériés, "par exemple le lundi de Pâques" ou "le 8 mai".