Budget 2025 : pour les marchés, le long décrochage économique de la France est acté

Au lendemain de la présentation par le gouvernement de la loi de finances pour 2025, l'indice CAC40 n'a guère varié, enregistrant une hausse minime de 0,48 % dans la journée du vendredi 11 octobre, la Bourse de Paris étant fermée, comme toutes les autres, les week-ends. De son côté, le fameux spread , autrement dit l'écart du taux auquel empruntent la France et l'Allemagne sur les marchés à un horizon de 10 ans, a légèrement augmenté, de 1,75 %.

Rien de dramatique. Il semblerait donc que document officiel de 97 pages concocté par les hauts-fonctionnaires de Bercy et dévoilé par la doublette de ministres chargée du sujet, Antoine Armand (Economie et Finances) et Laurent Saint-Martin (Budget et Comptes publics), n'a eu qu'un impact limité sur les principaux indicateurs de la fébrilité des marchés. Est-ce à dire que ceux-ci ne s'inquiètent pas ? Hélas, non. « Si les marchés n'ont pas bougé après l'annonce du budget 2025, c'est parce que les investisseurs avaient déjà intégré depuis des semaines la déviation importante de la trajectoire budgétaire française », analyse Christopher Dembik, économiste et conseiller en investissement chez Pictet AM.

De fait, le déclin relatif de notre pays a déjà été acté par ceux qui lui prêtent – et qui sont à 54,6 % des étrangers selon l'Agence France Trésor – après la dissolution de juin dernier. « Le choc