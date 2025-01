Budget 2025 : le détail chiffré d'un plan d'économies à 52 milliards

Après des semaines de débat public, Bercy a fourni les chiffres de l'effort budgétaire que vise le gouvernement. Cette première mouture pourra encore changer au cours des prochaines étapes parlementaires en vue du vote du budget 2025, espéré pour début février.

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le ministère de l'Economie et des Finances a dévoilé jeudi 23 janvier les chiffrages d'économies de dépenses et de recettes supplémentaires du projet de budget pour 2025, transmis la veille au Haut conseil des finances publiques et prévoyant un effort budgétaire de 52 milliards d'euros.

Parmi les économies, 23,6 milliards d'euros concernent l'Etat et ses opérateurs, tandis que la contribution des collectivités locales s'élève à 2 milliards d'euros, a précisé le ministère, soulignant que ces chiffres pouvaient encore évoluer lors de la procédure parlementaire.

Les sept heures de travail "gratuit" par an restent une "piste"

Dans le budget de la Sécurité sociale, examiné à partir du 3 février à l'Assemblée nationale, 8,4 milliards d'euros d'économies sont prévues, dont 1,6 milliard sur les allègements de cotisations patronales.

1,8 milliard viendrait de "l'instauration d'une contribution par le travail à l'autonomie", c'est-à-dire sept heures annuelles de travail supplémentaires non rémunérées, évoquées comme une "piste" par le ministre de l'Economie, Eric Lombard.

Concernant les recettes, la fiscalité supplémentaire visant les entreprises atteint 12,3 milliards: notamment une surtaxe d'impôt sur les sociétés (8 milliards), une taxe sur les billets d'avion (1 milliard en année pleine) ou une hausse de 0,1 point (à 0,4%) de la taxe sur les transactions financières (500 millions).

Le gouvernement prévoit aussi de taxer davantage les riches particuliers (2 milliards). Il attend 800 millions d'une hausse des taxes sur l'achat immobilier, et 300 millions de taxes sur les boissons sucrées et les jeux. L'Etat compte également toucher 2 milliards d'euros de dividendes d'EDF.

Négociations entre Bayrou et la gauche

En 2025, le gouvernement souhaite ramener le déficit public à 5,4% du PIB, contre environ 6% en 2024, avec une croissance abaissée à 0,9%, après 1,1% attendu pour 2024. Le projet de budget de l'Etat pour 2025 a franchi jeudi l'étape du Sénat, un premier pas pour le gouvernement de François Bayrou, qui cherche encore à négocier sa survie avec les socialistes.

Une commission mixte paritaire (CMP) est prévue le 30 janvier pour tenter d'aboutir à un texte de compromis. Si elle est conclusive, les députés seront saisis du texte commun dans la semaine du 3 février pour un ultime vote, avec potentiellement l'utilisation du 49.3, sans doute suivie d'une nouvelle motion de censure.

Selon Bercy, avec l'abandon de la suppression de 4.000 postes dans l'Education nationale, le projet de budget amendé par le Sénat prévoit la création de 3.076 emplois pour l'Etat, tandis que 812 postes sont supprimés au sein des opérateurs.