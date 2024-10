Budget 2025 : hausse prévue du délai de carence des fonctionnaires de 1 à 3 jours

Pour redresser la barre du déficit, la fonction publique va être mise à contribution. Alors que l'examen du budget à l'Assemblée nationale a été interrompu et reprendra le 5 novembre, le ministre Laurent Saint-Martin a détaillé auprès du Parisien les nouvelles baisses de dépenses à hauteur de 5,2 milliards d'euros.

Ces 5 milliards font partie de l'effort de 60 milliards d'euros décidé dans le cadre du budget pour redresser les comptes et ramener le déficit à 5 % du PIB. « Nous réduirons de 1,2 milliard les dépenses liées aux arrêts maladie dans la fonction publique grâce à des mesures de lutte contre l'absentéisme et de meilleure maîtrise des arrêts », a fait savoir le ministre du Budget et des Comptes publics.

Pour ce faire, Laurent Saint-Martin souhaite aligner les règles du public à celles du privé en portant le délai de carence des fonctionnaires de 1 à 3 jours. Il a également indiqué que le remboursement des trois premiers mois d'un arrêt maladie ordinaire serait désormais plafonné à 90 % au lieu de 100 % à l'heure actuelle.

La décision a été prise en s'appuyant sur un rapport rendu en septembre qui évalue à 900 millions d'euros les économies sur le plafonnement de la rémunération à 90 % et à 289 millions d'euros le passage à 3 jours de carence. Bercy a tenu à rappeler, auprès de l'AFP, que les exceptions prévues par la loi