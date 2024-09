Budget 2025 et lettres-plafonds : "sidérés", Coquerel et de Courson ressortent bredouilles de Matignon et clament leur "colère"

Les deux élus, respectivement président de la Commission des finances et rapporteur général du budget, avaient mis la pression la veille sur les services de Michel Barnier pour obtenir des documents du projet de Budget 2025.

Charles de Courson et Eric Coquerel, le 17 septembre 2024, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le feuilleton continue. Le président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, Eric Coquerel (LFI), et le rapporteur général Charles de Courson (Liot) se sont dit "en colère" après être ressortis bredouilles de Matignon, où ils étaient venus réclamer des documents clés du projet de budget pour 2025, mardi 17 septembre.

"C'est un droit constitutionnel!", clame Coquerel

"On est assez sidérés (...) parce qu'on nous a refusé la consultation de ces documents" , a déclaré Eric Coquerel à sa sortie de Matignon, une demi-heure environ après son arrivée. "C'est un droit constitutionnel qui est octroyé au président de la commission des Finances et au rapporteur général du budget, on nous l'a refusé", a-t-il ajouté, accusant le président Emmanuel Macron de "mettre en danger la démocratie" et de "déni démocratique".

Les deux représentants de la commission des Finances disposent d'un droit de contrôle sur place et sur pièces de documents budgétaires.

Les deux responsables de la Commission des finances avaient indiqué réclamer les lettres-plafonds fixant les crédits des ministères dans le cadre du projet de budget 2025. Dans un courrier adressé dans la soirée de lundi à Eric Coquerel, le Premier ministre Michel Barnier avait expliqué que le budget serait "construit sur la base de ces lettres-plafonds", arrêtées par le gouvernement sortant et communiquées aux ministères le 20 août, selon le député LFI. Dans cette lettre, le chef de gouvernement promet de lui communiquer pour la fin de la semaine "une version provisoire" du "tiré à part", rapport récapitulant le montant des crédits par mission et les orientations générales du budget, élaboré sur base de ces lettres-plafonds et dont la transmission était normalement prévue avant le 15 juillet.