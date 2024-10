Budget 2025 : « C’est de l’amateurisme pur et dur »

Au bout du fil, Emmanuel Vasseneix, patron d'une entreprise agroalimentaire (LSDH), ne dissimule pas sa colère. Et plus notre discussion avance, plus son indignation augmente. À la tête d'un groupe comptant 2 200 salariés répartis sur 10 sites de production en France, Emmanuel Vasseneix dirige une entreprise spécialisée dans l'embouteillage de lait et la préparation de salades emballées.

Son chiffre d'affaires, qui dépasse le milliard d'euros, place son entreprise dans le viseur fiscal du gouvernement, qui envisage d'augmenter l'impôt sur les sociétés pour cette catégorie d'organisations. C'est une des mesures défendues par l'équipe de Michel Barnier, dans son PLF 2025.

« Je suis totalement révolté », s'exclame-t-il en évoquant le projet de loi de finances du gouvernement Barnier. « À mes yeux, c'est de l'amateurisme pur et dur. » Emmanuel Vasseneix critique sévèrement l'approche de la nouvelle équipe aux commandes du pays qui, selon lui, ne prend en compte ni la rentabilité ni le secteur d'activité.

Mais s'il n'y avait que cela dans le budget 2025… Barnier, pour atteindre son objectif de 60 milliards d'économies, et tenter d'endiguer la grave dérive budgétaire de la France, a imaginé une série de nouveaux impôts à destination des entreprises. Cela devrait notamment passer par la baisse de l'allégement sur les charges sociales pour les bas salaires.

Parmi les