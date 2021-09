Budget 2022 : le Haut Conseil des finances publiques hausse le ton

C'est assez inédit. Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) s'apprête, ce mercredi, à rendre un avis sur le projet de budget 2022 qui reste muet sur le caractère plausible de la prévision de déficit du texte présenté en conseil des ministres le même jour. Comme l'a révélé L'Opinion, ses onze membres, dont le président de la Cour des comptes Pierre Moscovici, estiment ne pas avoir assez d'informations pour dire si la cible, de 4,8 % du PIB, après 8,4 % en 2021, est réaliste. Et pour cause : ils ont reçu un texte à trous de la part du gouvernement ! La partie dépenses n'est pas totalement renseignée.

Hors mesures d'urgence et de relance, elle prévoit une augmentation de 32 milliards d'euros, ou 11 milliards en volume, c'est-à-dire en plus de l'inflation. Sauf qu'Emmanuel Macron n'a pas encore arbitré les contours de son plan d'investissements baptisé France 2030, censé aider à bâtir les filières industrielles de demain, ni son revenu d'engagement pour les jeunes sans emploi ni formation qui accepteront un accompagnement intensif. Les crédits nécessaires seront introduits par amendements lors de la discussion au Parlement. Plusieurs milliards manquent donc à l'appel. « Quand on est le Haut Conseil des finances publiques, on peut être agacé d'avoir à se prononcer alors qu'on ne connaît pas l'intégralité des dépenses publiques », déplore un membre de l'institution

