Bryan Mbeumo, la recrue décente
information fournie par So Foot 07/11/2025 à 21:59

Arrivé de Brentford cet été pour 81 millions d’euros, Bryan Mbeumo justifie déjà chaque livre dépensée. Souvent décisif, l’attaquant camerounais s’impose déjà comme un pilier du renouveau de Manchester United.

Certaines étiquettes sont lourdes à porter. Celle d’être le joueur africain le plus cher de l’histoire en fait partie, mais Bryan Mbeumo débarqué à Manchester United à 26 ans pour 81 millions a l’air de supporter plutôt bien cette pression. Ses premiers mois sous la tunique rouge indiquent que Rúben Amorim et sa direction sportive ne se sont pas trompés à son sujet. Dès le départ, le transfuge de Brentford est devenu incontournable, enchaînant dix titularisations, là où les autres recrues offensives Matheus Cunha et Benjamin Šeško ont eu besoin de plus de temps pour se faire au costume.

3️⃣ games, 3️⃣ goals, 3️⃣ wins.@BMbeumo19 is the #PL Player of the Month for October 👑👏 pic.twitter.com/6kHT73rfjp…

Par Kevin Mbundu pour SOFOOT.com

