Bruxelles veut taxer les petits colis dès 2026 pour contrer Shein et Temu

Les ministres des Finances de l'Union européenne (UE) sont convenus jeudi d'avancer à "dès que possible en 2026" l'introduction de droits de douane sur les petits colis importés dans le bloc, a déclaré un porte-parole de l'UE, une mesure visant en particulier les géants chinois Shein et Temu.

L'accord conclu lors d'une réunion à Bruxelles ouvre la voie à des négociations avec le Parlement européen, qui devra également approuver toute nouvelle législation.

Le plan initial de Bruxelles, établi en 2023, prévoyait de supprimer l'exemption de droits de douane pour les colis de moins de 150 euros en 2028. Mais la pression s'est accentuée sur les décideurs politiques pour qu'ils agissent plus rapidement face aux milliards de colis bon marché arrivant dans l'UE principalement de Chine.

"Dans l'état actuel des choses, la suppression effective du seuil 'de minimis' n'interviendra qu'à la mi-2028. Ce calendrier est incompatible avec l'urgence de la situation et avec nos intérêts communs", a ainsi averti le commissaire au Commerce, Maros Sefcovic, dans une lettre adressée aux ministres des Finances de l'UE.

"Si nous agissons avec la détermination politique et le pragmatisme nécessaires, une solution viable pourrait être mise en place pour le premier trimestre 2026", a-t-il plaidé.

Sont ciblées les plateformes de vente en ligne comme Shein, Temu, AliExpress et Amazon Haul, qui expédient des produits depuis la Chine à des prix très bas, notamment grâce à cette exemption douanière - au détriment des acteurs européens qui dénoncent une distorsion de concurrence.

Contacté, Shein a refusé de commenter tandis que Temu, AliExpress et Amazon n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

En 2024, les autorités douanières de l'UE ont traité quelque 4,6 milliards de colis de faible valeur achetés en ligne, soit 12 millions de colis par jour, dont 91% provenaient de Chine. Ce nombre a doublé comparé à 2023.

"Nous avons déjà reçu plus de colis que pour toute l'année 2024, et le Black Friday et Noël approchent à grands pas", déclare dans un communiqué Dirk Gotink, député européen et négociateur en chef sur la nouvelle législation douanière.

L'urgence à agir est d'autant plus grande que certains pays au sein de l'UE réfléchissent à introduire leur propre taxe sur les colis, comme la Roumanie et l'Italie.

La Commission européenne

a proposé

d'imposer des frais de traitement de deux euros pour les petits colis commandés en ligne et entrant dans l'UE, mais le calendrier d'entrée en vigueur de cette mesure reste incertain.

En août, les Etats-Unis

ont supprimé

leur propre politique d'exemption douanière pour les colis de moins de 800 dollars acheminés sur le territoire américain, ce qui a suscité des inquiétudes quant à une nouvelle vague d'importations chinoises à bas prix vers l'Europe.

