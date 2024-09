Brittany Ferries ouvre son capital à huit nouveaux actionnaires bretons

La compagnie maritime Brittany Ferries a annoncé mardi dans un communiqué l'ouverture de son capital à huit actionnaires bretons, ainsi que sa montée au capital de la compagnie anglo-normande Condor Ferries, dont elle devient l'actionnaire majoritaire.

( AFP / JOEL SAGET )

Parmi ces nouveaux actionnaires figurent Louis Le Duff, fondateur du groupe de restauration du même nom (Brioche dorée, Bridor, etc.), la Société financière de la Loire, Alain Glon Holding, Idea Future, Helea, Patri, TM Participations et For Invest.

Créée par des agriculteurs bretons en 1973, la compagnie maritime également connue sous le nom de B.A.I. (Bretagne-Angleterre-Irlande), avait déjà ouvert son capital à l'armateur français CMA CGM, à hauteur de 12%, en mars 2023.

"Le +pack+ breton d'actionnaires historiques constitué par les coopératives bretonnes (...) restent majoritaires" à hauteur de 75%, a précisé mardi la compagnie bretonne dans son communiqué.

Les Chambres de commerce et d'industrie bretonnes détenaient elles 10,6% de la compagnie fin 2023, selon le rapport d'activité de Brittany Ferries.

L'armement breton annonce par ailleurs sa montée au sein du capital de la compagnie anglo-normande Condor Ferries, dont elle devient l'actionnaire majoritaire à hauteur de 51%.

"Condor Ferries, qui relie depuis 60 ans le Royaume-Uni et la France à Jersey et Guernesey, a fortement souffert pendant les 2 ans de crise Covid", a souligné la compagnie bretonne, indiquant avoir "décidé de prendre ses responsabilités" au vu des "résultats financiers fortement impactés" de sa filiale.

"Brittany Ferries va appliquer à Condor Ferries les clefs de sa propre réussite avec un management commun et des valeurs fortes. A commencer par la défense d'un modèle social pour les marins et un engagement renforcé pour la décarbonation maritime", ajoute-t-elle.

Enfin, Brittany Ferries annonce le remboursement intégral, d'ici novembre, des avances remboursables de 65 millions d'euros accordées pendant la crise du Covid-19 par les régions Bretagne et Normandie.

La compagnie indique également avoir remboursé, à ce jour, 33,4 millions d'euros sur les 117 millions du prêt garanti par l'Etat (PGE) accordé pendant la crise sanitaire.

Basée à Roscoff (Finistère), Brittany Ferries a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 484,7 millions d'euros pour plus de 2 millions de passagers transportés entre la France, le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Espagne. Elle emploie 3.112 salariés dont 2.180 navigants.