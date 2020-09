Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bridgestone promet de faire le maximum pour les ouvriers de Béthune Reuters • 17/09/2020 à 11:09









BRIDGESTONE PROMET DE FAIRE LE MAXIMUM POUR LES OUVRIERS DE BÉTHUNE PARIS (Reuters) - Bridgestone a promis jeudi de tout faire pour minimiser les conséquences sociales de son projet de fermeture de l'usine de Béthune (Pas-de-Calais), que le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a jugé "révoltant". "Nous souhaitons avoir des discussions sincères et attentives (avec les représentants du personnel). Nous voulons faire tout notre possible pour limiter les conséquences pour la collectivité locale", a déclaré Fusamaro Iijima, porte-parole du fabricant japonais de pneumatiques, interrogé par Reuters. Bruno Le Maire s'était auparavant indigné de ce projet de fermeture, que le groupe a justifié en invoquant la faiblesse de la demande et la forte concurrence. "Bridgestone a pris une décision révoltante, avec des méthodes révoltantes et des conséquences révoltantes", a-t-il déclaré sur CNews. "Nous allons nous battre (...) pour voir si on peut développer une autre activité avec des pneus plus larges que ceux qui sont produits actuellement sur le site de Béthune et, si nous n'arrivons pas à cette solution-là, pour trouver des solutions de réindustrialisation du site afin qu'il y ait pour chaque ouvrier de Bridgestone une solution acceptable", a ajouté Bruno Le Maire. Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, a quant a lui promis que "Bridgestone aura à rendre des comptes". "C'est un acte qui manque singulièrement de forme, parce que quand vous prenez des mesures aussi radicales pour plus de 800 salariés, pour plus de 200 intérimaires, vous allez a minima leur annoncer et le préparer, et aussi expliquer ce que vous avez prévu comme solution alternative, comme éventuellement projet de reprise", a-t-il déclaré au micro de RTL. L'usine de Béthune, mise en service en 1961 et d'une capacité de production d'environ 17.000 pneus par jour, emploie 863 personnes. (Jean-Philippe Lefief, avec Kiyoshi Takenaka à Tokyo)

