BRIDGESTONE A IDENTIFIÉ 24 OPPORTUNITÉS POUR LE SITE DE BÉTHUNE PARIS (Reuters) - Bridgestone a annoncé lundi avoir identifié 24 opportunités, dont neuf en phase d'études approfondies, pour son site de Béthune (Pas-de-Calais). Parmi les neuf opportunités en phase d'étude, deux projets concernent la reprise du site par un fabricant de pneumatiques, précise le groupe japonais dans un communiqué. Cinq autres concernent l'installation de nouvelles activités sur le site, dans les domaines du pneumatique et du caoutchouc, des batteries et dans d'autres secteurs d'activités. Les deux derniers concernent l'installation d'activités en dehors du site Le fabricant japonais de pneumatique a décidé le mois dernier de se retirer de ce site qui emploie 863 personnes, tout en assurant poursuivre la recherche d'un repreneur. (Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

