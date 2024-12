information fournie par So Foot • 28/12/2024 à 11:08

Brice Samba en route vers Rennes ?

Le Père Noël a donné des idées au Stade Rennais ?

Quelques minutes après l’annonce de la possible signature de Seko Fofana dans les rangs des Rouge et Noir, L’Equipe annonce qu’un accord de principe a été trouvé avec le RC Lens pour l’arrivée de Brice Samba en Bretagne. Le montant total de la transaction serait bien supérieur à 14M d’euros et la transaction aurait été mené par Joseph Oughourlian, le propriétaire du Racing Club de Lens, soucieux d’équilibrer les comptes durant ce mercato hivernal.…

AC pour SOFOOT.com