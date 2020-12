Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit: Von der Leyen évoque des progrès, prochains jours décisifs Reuters • 16/12/2020 à 10:07









BREXIT: VON DER LEYEN ÉVOQUE DES PROGRÈS, PROCHAINS JOURS DÉCISIFS BRUXELLES (Reuters) - La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait état mercredi de progrès dans les négociations avec Londres sur l'après-Brexit, ajoutant que les prochains jours seraient cruciaux. "En l'état actuel, je ne peux pas vous dire s'il y aura un accord ou non. Mais je peux vous dire qu'il y a maintenant un chemin vers un accord. Ce chemin est très étroit, mais il existe", a-t-elle déclaré devant le Parlement européen à Bruxelles. "Nous avons trouvé un moyen d'avancer sur la plupart des questions mais deux sujets restent en suspens : les règles de concurrence équitables et la pêche. Je suis heureuse d'annoncer que les questions liées à la gouvernance ont désormais été largement été résolues. Les prochains jours seront décisifs", a ajouté la cheffe de l'exécutif européen. "Sur la pêche, la discussion est toujours très difficile. On a parfois l'impression que nous ne serons pas en mesure de régler ces questions", a encore estimé Ursula von der Leyen, tout en promettant de continuer à négocier. La Grande-Bretagne a officiellement quitté l'UE en janvier dernier mais une période de transition court jusqu'au 31 décembre avant sa sortie effective. Ce délai est censé permettre de définir le cadre de leurs futures relations mais des mois de négociations n'ont toujours pas permis d'aboutir, faisant craindre aux milieux économiques un Brexit désordonné source de chaos, notamment dans les ports britanniques, avec des problèmes d'approvisionnement du pays. (Francesco Guarascio, Marine Strauss, version française Jean-Stéphane Brosse)

