Brève suspension des vols dans deux aéroports en Pologne

Des policiers devant l'aéroport de Rzeszów-Jasionka en Pologne

Les ​vols ont repris mercredi aux aéroports ​de Lublin et Rzeszów ​en Pologne ⁠après une suspension ‌due au déploiement d'avions de ​l'armée ‌de l'air ⁠polonaise, a annoncé l'agence des services ⁠de ‌navigation aérienne polonaise (PANSA) ⁠sur X.

L'armée ‌polonaise avait ⁠auparavant déclaré que ⁠son aviation ‌menait des opérations ​préventives ‌liés à des tirs de ​missiles russes contre ⁠l'Ukraine.

(Pawel Florkiewicz et Marek Strzeleck, version française Bertrand Boucey, édité par Nicolas ​Delame)