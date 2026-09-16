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Brève suspension des vols dans deux aéroports en Pologne
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 08:57
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Des policiers devant l'aéroport de Rzeszów-Jasionka en Pologne

Des policiers devant l'aéroport de Rzeszów-Jasionka en Pologne

Les ​vols ont repris mercredi aux aéroports ​de Lublin et Rzeszów ​en Pologne ⁠après une suspension ‌due au déploiement d'avions de ​l'armée ‌de l'air ⁠polonaise, a annoncé l'agence des services ⁠de ‌navigation aérienne polonaise (PANSA) ⁠sur X.

L'armée ‌polonaise avait ⁠auparavant déclaré que ⁠son aviation ‌menait des opérations ​préventives ‌liés à des tirs de ​missiles russes contre ⁠l'Ukraine.

(Pawel Florkiewicz et Marek Strzeleck, version française Bertrand Boucey, édité par Nicolas ​Delame)

Guerre en Ukraine
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