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Brève incursion d'un hélicoptère russe en Pologne, dit l'armée polonaise
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 14:49
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(Actualisé avec détails à partir du §2)

Un hélicoptère militaire russe de type Mi-8 a effectué une brève incursion dans l'espace aérien de la Pologne à partir de l'enclave russe de Kaliningrad, a déclaré mercredi l'armée polonaise.

L'hélicoptère a volé 42 secondes dans l'espace aérien de la Pologne, membre de l'Otan, a fait savoir l'armée sur X.

"Des avions de chasse ont été mobilisés, et les forces et moyens au sol sont restés en état d'alerte. La nature de cet incident indique que la Russie teste une nouvelle fois l'état de préparation de notre défense aérienne", a-t-elle déclaré.

La Pologne, frontalière de l'Ukraine au sud-est et de la Russie au nord, est en état d’alerte renforcé depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine en février 2022.

L’ambassade de Russie à Varsovie n’a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire concernant l'incident.

(Anna Wlodarczak-Semczuk et Pawel Florkiewicz, version française Bertrand Boucey et Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
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