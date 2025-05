Brest ou Lens pourraient prendre la place de Lyon en Coupe d'Europe

information fournie par France 24 • 11.05.2025 • 23:04 •

En Tunisie, ce 11 mai marqué les un an des arrestations des chroniqueurs et journalistes Sonia Dahmani, Mourad Zeghidi et Borhen Bsaies. Ils avaient été distinctement condamnés à des peines allant de 8 mois à deux ans de prison sous le coup du décret 54 pour leurs ... Lire la suite