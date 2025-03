Brésil: PIB en hausse de 3,4% en 2024, malgré les désastres climatiques

Vue de Sao Paulo, capitale économique du Brésil ( AFP / NELSON ALMEIDA )

L'économie brésilienne a vu son Produit intérieur brut (PIB) augmenter de 3,4% en 2024, malgré les désastres climatiques qui ont frappé cette puissance agricole durant l'année, selon des chiffres officiels publiés vendredi.

Il s'agit de la meilleure performance pour la première économie d'Amérique latine depuis 2021, où le PIB avait progressé de 4,8%, selon l'Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE). En 2023, il avait augmenté de 3,2%.

Les secteurs qui ont connu l'augmentation la plus forte l'an passé ont été les services (3,7%), le commerce (3,8%) et le bâtiment (4,3%).

Le puissant secteur de l'agro-négoce a enregistré un recul de 3,2% au cours d'une année marquée par une sécheresse historique et des inondations majeures qui ont affecté une région agricole du sud du pays.

"Des conditions climatiques défavorables ont frappé plusieurs cultures importantes" comme le soja et le maïs, dont la production a chuté de 4,6% et 12,5% respectivement, a précisé l'IBGE dans un communiqué.

"Un PIB qui augmente, c'est plus d'emploi et de revenu dans la poche des Brésiliens et des Brésiliennes. 2025 est l'année de la récolte", a célébré le président Luiz Inacio Lula da Silva sur le réseau social X.

Au dernier trimestre de 2024, le PIB a connu une hausse très minime par rapport au trimestre précédent (0,2%) en raison d'une "chute de la consommation" provoquée par l'inflation, selon l'organisme officiel.

La hausse des prix est, selon des experts, l'explication majeure de la forte chute de la popularité de Lula, qui a baissé à 24% en février selon une enquête Datafolha, institut de référence au Brésil.

Revenu aux affaires en 2023 pour un troisième mandat, le dirigeant de gauche de 79 ans n'avait jamais connu une telle impopularité au pouvoir.

Le gouvernement a annoncé jeudi la suppression des taxes à l'importation pour des produits de base comme la viande, le café, le sucre et le maïs dans l'espoir d'enrayer la hausse des prix des aliments, qui a atteint en janvier +7,25% sur un an.