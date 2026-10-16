Brésil-Lula promet la gratuité des transports en commun le week-end

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a déclaré jeudi qu'il allait soumettre au Parlement un amendement constitutionnel garantissant la gratuité des transports publics le week-end, une nouvelle mesure à destination des revenus modestes avant le deuxième tour de l'élection présidentielle.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Lula, qui se présente pour un quatrième mandat, n'a toutefois pas précisé quand exactement il soumettrait cette proposition.

Lors du premier tour de l'élection présidentielle, Flavio Bolsonaro, fils de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro, a déjoué les pronostics en devançant Lula. Un second tour aura lieu le 25 octobre.

Les sondages donnent à ce stade Flavio Bolsonaro vainqueur mais si la deuxième enquête Datafolha publiée depuis la tenue du premier tour montre un resserrement de l'écart, avec 47% pour Flavio Bolsonaro et 45% pour Lula, contre un rapport de 49%-45% il y a une semaine.

L'annonce d'une gratuité des transports en commun dans tout le pays le week-end intervient au lendemain de l'adoption à la quasi-unanimité par le Sénat d'un amendement constitutionnel visant à réduire la semaine de travail de six à cinq jours.

Cette mesure, portée par Lula, a également été votée par Flavio Bolsonaro, qui siège actuellement au Sénat, alors qu'il avait longtemps exprimé son opposition à une réduction du temps de travail.

Mardi, Lula a annoncé un projet de remise de dette pour les petits entrepreneurs. La semaine dernière, le gouvernement a prolongé d'un mois supplémentaire ses subventions sur les carburants et, le mois dernier, il a augmenté de 15% la "Bolsa Familia", un programme social destiné à lutter contre la pauvreté.

(Marcela Ayres à Brasilia et Fernando Cardoso à Sao Paulo; version française Benoit Van Overstraeten)