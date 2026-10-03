Brésil-Lula et Flavio Bolsonaro clôturent leurs campagnes avant le premier tour des élections

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et le sénateur Flávio Bolsonaro ont clôturé samedi leur campagne en vue du premier tour de l'élection présidentielle de dimanche, chacun se déclarant confiant quant à sa victoire malgré des sondages laissant entrevoir un probable second tour.

Lula a clôturé sa campagne de réélection par un défilé à São Paulo qui a rassemblé une importante foule de partisans, tandis que Flavio Bolsonaro a participé à un cortège de motos à travers Santa Bárbara d'Oeste et Americana, dans l'État de São Paulo, avant de tenir un meeting à Rio de Janeiro.

Le camp de Lula a décrit le dernier rassemblement de la campagne du premier tour comme une mobilisation record, supérieure à celle du meeting de clôture lors de l'élection de 2022.

Selon les organisateurs, quelque 150.000 partisans du candidat de gauche ont arpenté les deux kilomètres de la rue Augusta, entre l'avenue Paulista et la place Roosevelt, lieu traditionnel des manifestations politiques dans la plus grande ville du Brésil.

S'exprimant depuis un véhicule, Lula a qualifié l'élection de dimanche de choix entre "la démocratie et la barbarie".

Le chef du Parti des travailleurs (PT) Edinho Silva, a vu dans cette affluence un élan croissant en faveur de Lula.

"Contrairement à d'autres pays d'Amérique latine, où l'on a assisté à une vague de droite ces derniers temps, ici au Brésil, nous assistons à une vague en notre faveur", a-t-il dit.

Le sénateur de droite Flavio Bolsonaro a exhorté ses partisans à se rendre aux urnes et a prédit une victoire dès le premier tour.

"Je suis convaincu que tout est en place pour que nous remportions cette élection dès le premier tour", a-t-il dit.

Flavio Bolsonaro a été photographié tenant une pancarte à l'effigie de son père, l'ancien président Jair Bolsonaro, qui est assigné à résidence après avoir été condamné pour avoir tenté de renverser le résultat de l'élection de 2022, perdue face à Lula.

Si aucun candidat n'obtient plus de 50% des suffrages valides lors du premier tour de dimanche, les deux candidats arrivés en tête s'affronteront lors d'un second tour qui aura lieu le 25 octobre.

(Lisandra Paraguassu à Sao Paulo et Sebastian Rocandio à Santa Barbara d'Oeste; avec la contribution d'Eduardo Simoes; Version française Benoit Van Overstraeten)