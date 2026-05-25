Brésil-Lula entame une radiothérapie pour un cancer de la peau à un stade précoce

Le président Luiz Inácio Lula da Silva a entamé un traitement préventif par radiothérapie pour un cancer de la peau à un stade précoce, ont annoncé lundi la présidence brésilienne et les médecins qui soignent le dirigeant âgé de 80 ans.

Lula a subi l'ablation d'une lésion basocellulaire le 24 avril et "il a été décidé de procéder à un traitement complémentaire par radiothérapie préventive et superficielle du cuir chevelu", ont dit les médecins de l'hôpital Sirio-Libanes dans un communiqué.

Un porte-parole de la présidence brésilienne a déclaré à Reuters que cette "petite" lésion avait été diagnostiquée comme un cancer à un stade précoce et que Lula allait suivre 15 séances de radiothérapie afin de prévenir l'apparition d'autres cellules cancéreuses.

Lula devrait se présenter en octobre pour un quatrième mandat non consécutif et devance actuellement son adversaire de droite, Flavio Bolsonaro, dans plusieurs sondages d'opinion en vue d'un éventuel second tour.

Il est le plus vieux président en exercice du Brésil et a connu plusieurs alertes de santé par le passé, dont une intervention chirurgicale en raison de saignements à la tête en 2024 et un cancer de la gorge en 2011.

(Lisandra Paraguassu à Brasilia et Gabriel Araujo à São Paulo, rédigé par Isabel Teles ; version française Tangi Salaün)