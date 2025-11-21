Brésil-Les avocats de Bolsonaro demandent qu'il purge sa peine à domicile

Les avocats de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, condamné en septembre à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat en janvier 2023, ont demandé au juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes de l'autoriser à purger sa peine à domicile, peut-on lire dans un document vendredi.

Dans leur requête, les avocats soulignent les problèmes de santé de l'ex-président, âgé de 70 ans, liés à son agression au couteau en 2018, qui ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales.

L'assignation à résidence, à laquelle est déjà soumis l'ancien dirigeant d'extrême droite depuis le mois d'août, serait une question "humanitaire" aux yeux des avocats, qui estiment que l'emprisonnement de Jair Bolsonaro représenterait un "risque pour son intégrité physique voire sa vie".

(Luciana Magalhaes et Fernando Cardoso; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)