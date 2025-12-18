 Aller au contenu principal
Brésil-Le Congrès approuve un texte destiné à réduire la peine de prison de Bolsonaro
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 01:10

Le Sénat brésilien a approuvé mercredi un texte destiné à réduire la peine de 27 ans de prison de l'ancien président Jair Bolsonaro, comme l'avait fait auparavant la chambre basse, une mesure qui devrait toutefois se heurter à l'opposition de la Cour suprême et du président Luiz Inacio Lula da Silva.

Lula n'a pas indiqué en amont du vote s'il entendait promulguer ou opposer son veto au projet de loi, qui prévoit que Jair Bolsonaro purge seulement une peine d'un peu plus de deux ans de réclusion.

Le texte prévoit aussi de allègements de peines pour les personnes condamnées pour leur rôle dans l'insurrection de janvier 2023, quand des partisans de Jair Bolsonaro ont envahi et saccagé le palais présidentiel, le siège de la Cour suprême et le Congrès pour contester la défaite électorale du président sortant d'extrême droite.

(Maria Carolina Marcello; version française Jean Terzian)

