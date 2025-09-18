Brésil: la Banque centrale maintient son taux directeur à 15%

( AFP / CARL DE SOUZA )

La Banque centrale du Brésil a maintenu mercredi son taux directeur à 15%, un des niveaux les plus élevés au monde, l'inflation dans le pays étant encore élevée malgré un infléchissement ces derniers mois.

Ce taux de référence, le Selic, avait déjà été maintenu à ce niveau - le plus haut depuis 2006 - fin juillet, mettant fin à un cycle de hausse de septembre 2024 à juin 2025.

"Le contexte actuel, marqué par une grande incertitude, exige de la prudence dans la conduite de la politique monétaire", a indiqué le Comité de politique monétaire de la Banque centrale (Copom) dans un communiqué.

Le comité a déclaré qu'il resterait attentif à la conjoncture internationale, en particulier aux décisions de la Réserve fédérale américaine, laquelle a abaissé mercredi ses taux d'intérêt pour la première fois cette année.

En juillet, le Copom avait appelé à la prudence face à l'"incertitude" liée à la surtaxe punitive de 50% imposée par l'administration du président américain Donald Trump sur de nombreux produits brésiliens exportés vers les Etats-Unis. Ces nouveaux droits de douane sont entrés en vigueur le 6 août.

Le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva réclame régulièrement une baisse du Selic, estimant que l'inflation est maîtrisée et que des taux d'intérêts trop élevés entravent la croissance, qui a ralenti à 0,4% au deuxième trimestre.

L'inflation sur douze mois dans la première économie d'Amérique latine a ralenti pour la deuxième fois de suite en août, à 5,13%, mais reste nettement au-dessus de la fourchette de tolérance de 1,5% à 4,5% fixée par le gouvernement et la Banque centrale.

Les experts et institutions financières interrogés par l'enquête Focus de la banque centrale tablent sur une inflation à 4,83% en 2025 et s'attendent à ce que le Selic soit maintenu à 15% jusqu'à la fin de l'année.