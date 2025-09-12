 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Brésil-L'ex-président Bolsonaro condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 00:26

La Cour suprême brésilienne a condamné Jair Bolsonaro à une peine d'emprisonnement de 27 ans et trois mois, après avoir reconnu jeudi l'ancien président d'extrême droite coupable de tentative de coup d'Etat à la suite de sa défaite électorale en octobre 2022.

(Rédaction de Reuters)

