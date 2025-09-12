Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Brésil-L'ex-président Bolsonaro condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat
information fournie par Reuters•12/09/2025 à 00:26
La Cour suprême
brésilienne a condamné Jair Bolsonaro à une peine
d'emprisonnement de 27 ans et trois mois, après avoir reconnu
jeudi l'ancien président d'extrême droite coupable de tentative
de coup d'Etat à la suite de sa défaite électorale en octobre
2022.
L'ancien chef de l'Etat brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro a été condamné jeudi à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat à l'issue d'un procès historique, malgré les intenses pressions du président américain Donald Trump en sa faveur. Le secrétaire ...
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Donald Trump a appelé jeudi ses partisans à répondre de manière non violente à l'assassinat de l'influenceur conservateur Charlie Kirk, les autorités recherchant toujours le meurtrier dans des Etats-Unis en proie à un regain de la violence politique. Plus de 24 ...
En quête de soutiens diplomatiques après l'intrusion de drones présumés russes sur son territoire, la Pologne a annoncé jeudi avoir saisi le Conseil de sécurité de l'ONU, qui se réunira en urgence vendredi. Jugée délibérée par Varsovie et ses alliés mais récusée ...
