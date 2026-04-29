Brésil-L'archipel des Abrolhos a perdu 15% de couverture corallienne en 18 ans

La couverture corallienne des récifs de l'archipel des Abrolhos - l'écosystème corallien le plus riche en biodiversité de l'Atlantique Sud - a diminué d'environ 15% en 18 ans en raison du changement climatique et de l'activité humaine, ont dit à Reuters des chercheurs d'une université de Rio de Janeiro.

Les vagues de chaleur marines liées au changement climatique ont intensifié les phénomènes dits de blanchissement - qui voient les coraux, en situation de stress, expulser les algues, les zooxanthelles, qui y vivent - ce qui compromet de manière permanente leur santé, a précisé Rodrigo Leao de Moura, biologiste marin à l'Université fédérale de Rio de Janeiro.

Les récifs coralliens du monde entier abritent environ un quart de la vie marine, mais ils sont aujourd'hui en train de dépérir de manière presque irréversible, un phénomène que les scientifiques ont qualifié de premier "point de basculement" dans l'effondrement des écosystèmes induit par le changement climatique.

Pour que les récifs se rétablissent, les scientifiques affirment que le monde devrait intensifier considérablement ses actions en faveur du climat afin de ramener les températures à seulement 1°C au-dessus de la moyenne préindustrielle.

Or, selon les données des agences scientifiques de l'ONU et de l'UE, les températures mondiales moyennes ont déjà augmenté de 1,3 à 1,4°C par rapport à cette moyenne.

L'accord de Paris sur le climat, conclu en 2015, prévoit, en matière de températures, de maintenir l'augmentation de la température moyenne de la planète bien en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, et de préférence sans dépasser +1,5°C.

Des chercheurs brésiliens ont étudié les récifs d'Abrolhos, situé dans les eaux brésiliennes, de 2006 à 2023. Les résultats, publiés dans la revue Proceedings B de la Royal Society, montrent "des changements insidieux dans les assemblages coralliens, y compris l'effondrement des coraux ramifiés".

L'activité humaine aggrave les dégâts : les sédiments remués par le dragage du chenal de navigation du port voisin de Caravelas nuisent à la qualité de l'eau et étouffent les coraux, a poursuivi Rodrigo Leao de Moura.

Les récifs d'Abrolhos font vivre la pêche et le tourisme, sont source d'emplois et offrent des moyens de subsistance le long de la côte, a déclaré pout sa part Ricardo Gomes, biologiste à l'Instituto Mar Urbano, ajoutant que si cet archipel s'effondrait, les conséquences seraient incalculables.

"Mettre Abrolhos en danger, c'est mettre en danger toute la biodiversité de la côte brésilienne", a-t-il ajouté.

(Sergio Queiroz, version française Benoit Van Overstraeten)