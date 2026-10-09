Brésil-Flavio Bolsonaro l'emporterait face à Lula au second tour - sondages

Le sénateur brésilien Flavio Bolsonaro l'emporterait face au président Luiz Inácio Lula da Silva dans un scénario simulé du second tour de l'élection présidentielle du 25 octobre, selon un sondage AtlasIntel/Bloomberg publié vendredi.

Le sénateur, fils aîné de l'ancien président Jair Bolsonaro, obtiendrait 51,1% des voix contre 45,7% pour Lula, selon ce sondage, poursuivant ainsi sur sa lancée après sa première place inattendue au premier tour dimanche dernier.

AtlasIntel a interrogé 5.026 personnes entre le 3 et le 8 octobre, avec une marge d'erreur d'un point de pourcentage.

Un autre sondage, compilé par Datafolha, donne également Flavio Bolsonaro vainqueur au second tour, à 49% contre 45% pour Lula.

Datafolha a pour sa part interrogé 2.520 personnes entre le 6 et le 7 octobre, avec une marge d'erreur retenue de deux points de pourcentage.

Flavio Bolsonaro a par ailleurs déclaré jeudi avoir obtenu le soutien de l'écrivain et psychiatre Augusto Cury, qui s'est classé troisième au premier tour des élections de dimanche, en vue du second tour.

Augusto Cury, membre du parti Avante, a recueilli 2,89% des suffrages valides, c'est-à-dire hors bulletins blancs et nuls, au premier tour

Parmi les cinq premiers du scrutin, Ronaldo Caiado a également apporté son soutien à Flavio Bolsonaro en début de semaine, tandis que Renan Santos a déclaré qu'il ne soutiendrait aucun des deux candidats.

Lula et Flavio Bolsonaro ont devancé 12 autres candidats à l'issue d'une campagne dominée par les préoccupations sur le coût accru de la vie, la corruption et l'insécurité.

Une victoire de Flavio Bolsonaro, dont le père purge une peine de 27 ans d'emprisonnement pour tentative de coup d'Etat à la suite de sa défaite électorale en 2022, viendrait amplifier la bascule à droite constatée à travers l'Amérique du Sud, avec les succès de candidats conservateurs alignés sur la politique du président américain Donald Trump.

A l'inverse, une réélection de Lula pourrait représenter une épine dans le pied de Washington, qui est en conflit avec l'actuelle administration de Brasilia sur des questions commerciales et sécuritaires.

(Reportage de Andre Romani et Maria Carolina Marcello; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)