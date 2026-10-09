 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Brésil-Flavio Bolsonaro l'emporterait face à Lula au second tour - sondages
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 14:09

Ajouter Boursorama à vos sources

Le sénateur brésilien Flavio Bolsonaro l'emporterait face au président Luiz Inácio Lula da Silva dans un scénario simulé du second tour de l'élection présidentielle du 25 octobre, selon un sondage AtlasIntel/Bloomberg publié vendredi.

Le sénateur, fils aîné de l'ancien président Jair Bolsonaro, obtiendrait 51,1% des voix contre 45,7% pour Lula, selon ce sondage, poursuivant ainsi sur sa lancée après sa première place inattendue au premier tour dimanche dernier.

AtlasIntel a interrogé 5.026 personnes entre le 3 et le 8 octobre, avec une marge d'erreur d'un point de pourcentage.

Un autre sondage, compilé par Datafolha, donne également Flavio Bolsonaro vainqueur au second tour, à 49% contre 45% pour Lula.

Datafolha a pour sa part interrogé 2.520 personnes entre le 6 et le 7 octobre, avec une marge d'erreur retenue de deux points de pourcentage.

Flavio Bolsonaro a par ailleurs déclaré jeudi avoir obtenu le soutien de l'écrivain et psychiatre Augusto Cury, qui s'est classé troisième au premier tour des élections de dimanche, en vue du second tour.

Augusto Cury, membre du parti Avante, a recueilli 2,89% des suffrages valides, c'est-à-dire hors bulletins blancs et nuls, au premier tour

Parmi les cinq premiers du scrutin, Ronaldo Caiado a également apporté son soutien à Flavio Bolsonaro en début de semaine, tandis que Renan Santos a déclaré qu'il ne soutiendrait aucun des deux candidats.

Lula et Flavio Bolsonaro ont devancé 12 autres candidats à l'issue d'une campagne dominée par les préoccupations sur le coût accru de la vie, la corruption et l'insécurité.

Une victoire de Flavio Bolsonaro, dont le père purge une peine de 27 ans d'emprisonnement pour tentative de coup d'Etat à la suite de sa défaite électorale en 2022, viendrait amplifier la bascule à droite constatée à travers l'Amérique du Sud, avec les succès de candidats conservateurs alignés sur la politique du président américain Donald Trump.

A l'inverse, une réélection de Lula pourrait représenter une épine dans le pied de Washington, qui est en conflit avec l'actuelle administration de Brasilia sur des questions commerciales et sécuritaires.

(Reportage de Andre Romani et Maria Carolina Marcello; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank