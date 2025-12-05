Brésil-Bolsonaro soutient son fils aîné dans la course à la présidentielle

par Lisandra Paraguassu

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, actuellement en détention et déclaré inéligible, a apporté son soutien à son fils aîné, le sénateur Flavio Bolsonaro, dans la course à l'élection présidentielle de 2026, a annoncé vendredi son parti politique.

Cette annonce a provoqué des tensions sur les marchés financiers avec un affaiblissement d'environ 2% du réal brésilien par rapport au dollar américain BRBY , tandis que l'indice boursier de référence Bovespa .BVSP perdait 3%.

D'après Valdemar Costa Neto, le chef du Parti libéral, une formation d'extrême droite dont est issu Jair Bolsonaro, l'ancien chef de l'Etat brésilien a "ratifié la candidature" de son fils.

Selon CNN Brasil, qui cite des sources, ce soutien a eu lieu lors d'une visite de Flavio Bolsonaro dans les locaux de la police à Brasilia où son père purge actuellement une peine d'emprisonnement de 27 ans pour tentative de coup d'Etat en 2022.

Flavio Bolsonaro, de son côté, a déclare que son père l'avait choisi avec pour "mission d'assurer la continuité de notre projet pour la nation".

Certains investisseurs avaient parié sur le fait que Jair Bolsonaro soutiendrait un candidat favorable au marché comme le gouverneur de Sao Paulo Tarcisio de Freitas, son ancien ministre, face au président de gauche sortant Luiz Inacio Lula da Silva.

"Le marché considère Flavio comme un candidat plus faible que Tarcisio dans une course contre Lula", explique Laís Costa, analyste chez Empiricus Research.

(Reportage Lisandra Paraguassu; avec Fernando Cardoso, Fabricio de Castro et Luciana Magalhaes à Sao Paulo; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)