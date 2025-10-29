Brésil-Au moins 132 morts après une opération de police, selon les autorités

Au moins 132 personnes ont été tuées lors d'une opération de police à Rio de Janeiro, au Brésil, a déclaré mercredi le bureau du défenseur public de Rio de Janeiro au lendemain de l'opération.

Ce bilan est plus de deux fois supérieur à celui annoncé mardi par le gouverneur de l'Etat, Claudio Castro, qui faisait état de 64 morts dont quatre policiers.

Des personnes en deuil se sont rassemblées mercredi dans les rues de Rio de Janeiro, près du lieu de l'opération, et des corps ont été déposés sur la chaussée.

L'opération visait un gang important avant que la ville n'accueille des événements internationaux en lien avec la conférence mondiale sur le climat (COP30) des Nations unies qui se déroulera du 10 au 21 novembre à Belém, près de l'embouchure du fleuve Amazone.

(Oliver Griffin, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)