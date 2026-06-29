Bregeon rallie Philippe: le candidat d'Horizons conforté et Attal devancé, avec l'onction de Lecornu

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon s'exprime après un Conseil des ministres le 10 juin 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Secousses en cascade: le ralliement de la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon à Edouard Philippe précipite l'équipe de Sébastien Lecornu dans le bain de la présidentielle, malgré les consignes de s'en distancier, conforte le candidat d'Horizons avant son meeting dimanche et affaiblit son concurrent Gabriel Attal.

Lecornu bénit la démarche

Dès son arrivée à Matignon, le Premier ministre avait donné consigne à ses ministres de se tenir le plus possible éloignés de la politique et de la campagne présidentielle.

Ce qui n'a pas empêché son ministre de la Justice Gérald Darmanin, poids lourd du gouvernement et très proche de M. Lecornu, de faire mention publiquement d'une possible candidature à l'Elysée.

Les règles ont été en fait progressivement assouplies : les membres du gouvernement ne peuvent pas être candidats mais ils peuvent s'exprimer politiquement à condition qu'ils n'aient pas de rôle dans une équipe de campagne.

"Je n'aurai aucun rôle opérationnel dans la campagne", a confirmé sur France Inter Mme Bregeon, qui n'envisage pas de démissionner du gouvernement, ni du parti de Gabriel Attal, dont Emmanuel Macron, qu'elle "soutient", est toujours le président d'honneur, a-t-elle rappelé lundi.

L'ancien Premier ministre et président d'Horizons, Edouard Philippe, en visite au salon Eurosatory le 16 juin 2026 à Villepinte, près de Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

La démarche de la porte-parole, selon son entourage, est personnelle. Elle a informé Sébastien Lecornu de sa présence dimanche au meeting d'Edouard Philippe qui, lui aussi, est un proche du Premier ministre.

Silence radio en revanche du côté de l'Elysée pour savoir si le chef de l'Etat a validé ce ralliement ou en a été informé.

Ce n'est pas le premier des ministres à exprimer ses préférences politiques, David Amiel (Comptes publics) a rappelé dimanche qu'il soutenait la candidature de Gabriel Attal et qu'il s'était rendu à son meeting le 30 mai, de même que Roland Lescure.

Philippe renforcé

Ce ralliement renforce la candidature d'Edouard Philippe, qui avance dans sa campagne mezza voce avant d'accélérer après l'été.

Maud Bregeon "est une femme à la parole libre et qui porte. On a besoin de tous les talents autour d'Edouard Philippe et elle est clairement un talent", s'est félicité le porte-parole d'Horizons, Arnaud Péricard, qui voit dans cette annonce de ralliement "le début d'une dynamique".

La ministre salue chez le Havrais "quelqu'un qui a beaucoup d'expérience", Premier ministre d'Emmanuel Macron "pendant trois ans" et "maire d'une ville populaire". Comme Gérald Darmanin dont elle revendique une proximité politique.

Mais elle restera chez Renaissance pour ne pas jeter de l'huile sur le feu, explique son entourage, avec la perspective finale d'une candidature unique qui puisse accéder au second tour.

La course aux ralliements chez Horizons a été lancée début juin par l'ex-ministre de droite Nathalie Kosciusko-Morizet, tandis que d'autres personnalités ont montré des signes de proximité, comme le patron des députés LR Laurent Wauquiez ou l'ancien ministre Jean-François Copé. Côté Renaissance, Edouard Philippe s'était déjà attaché les services de Marie Guévenoux - autre proche de M. Darmanin - dont il a fait sa co-directrice de campagne.

"Je note que chez Renaissance il y a beaucoup de talents qui nous soutiennent, et notamment des femmes", glisse une source Horizons, qui escompte d'autres ralliements.

Gabriel Attal devancé

Avec ce ralliement, Edouard Philippe espère creuser l'écart avec son concurrent Gabriel Attal, déjà devancé dans les sondages par son prédécesseur à Matignon.

Maud Bregeon, qui incarne l'aile droite du parti Renaissance, assure que le Havrais est le "plus à même" de "rassembler très largement, bien au-delà de sa propre famille" mais qu'elle ne "critique en rien les compétences et la légitimité des uns et des autres" que ce soit Gabriel Attal, plutôt classé dans l'aile gauche du parti présidentiel, ou le candidat de la droite Bruno Retailleau.

Gabriel Attal et Edouard Philippe se marquent à la culotte depuis quelques semaines, et le président de Renaissance sera en déplacement samedi.

Mais son intention n'est "pas d'exclure les uns et les autres" alors que des élus Renaissance iront au meeting d'Edouard Philippe, explique-t-on au parti qui, dans ses statuts, interdit la double appartenance partisane.

On rappelle que chez Renaissance "on ne confond pas partenaires et adversaires" qui sont, pour Gabriel Attal, le Rassemblement national et La France insoumise, contre lesquels il entend concentrer ses flèches cette semaine. Il débattra d'ailleurs sur LCI lundi soir face Sébastien Chenu pour le RN et Manuel Bompard pour LFI.