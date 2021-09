Brassière et soutien-gorge ne seraient pas utiles pour faire du sport

Deux études rapportent que moins on soutient les seins, plus ils sont hauts et fermes. Un article du site u-trail révèle que le sport en général, et la course à pied en particulier, ne ferait pas tomber les seins ! Et ne pas porter de soutien-gorge permettrait même aux seins de se raffermir, voire de remonter ! Cette information est issue d'une étude menée par un médecin, le Dr Jean-Denis Rouillon, médecin du sport au CHRU de Besançon et professeur à l'université de Franche-Comté, qui étudie les bienfaits du soutien-gorge sur les seins depuis 1997.

Pendant ces 25 ans, 320 femmes âgées de 18 à 35 ans ont été suivies, au plus près, afin d'observer les réactions de leur poitrine face au port, ou non, d'un soutien-gorge. Les résultats observés chez les femmes qui ne portaient jamais de soutien-gorge comparés à celles qui en étaient adeptes sont inattendus.

Sur l'ensemble du panel, les seins s'étaient raffermis. Chez certaines, le mamelon des seins était remonté de sept millimètres en moyenne par rapport à l'épaule, en un an. Enfin, les vergetures, quand il y en avait, s'étaient estompées.

Au diable les effets supposés de l'apesanteur, pour le docteur Rouillon, l'appareil suspenseur des seins, tous les ligaments situés sur le haut de la poitrine, ne travaillant pas suffisamment après des années de soutien, finit par ne plus rien soutenir du tout.

