Brandt: un projet de reprise pour l'usine d'Orléans, selon la mairie

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Un industriel français propose "un projet de reprise" pour le site Brandt d'Orléans, après la liquidation judiciaire du groupe d'électroménager centenaire annoncée mi-décembre, a fait savoir mardi la mairie de la ville.

"Un industriel français, familier de ce groupe de marques, disposant d'une solide expérience nationale et internationale, porte un projet de reprise visant à la réindustrialisation du site de Brandt à Orléans, à la préservation des marques du groupe et au réemploi de salariés sur le site", indique un communiqué d'Orléans Métropole publié mardi soir.

Cet industriel, dont l'identité n'est pas précisée, présentera son projet mercredi lors d'un point presse prévu à 11h à la mairie d'Orléans.

Serge Grouard, maire d'Orléans et président d'Orléans Métropole, "s'est mobilisé sans relâche" pour éviter la disparition de ce site industriel, selon le communiqué de ses services.

Le 11 décembre, la justice a prononcé la liquidation de Brandt, fleuron industriel français, en grandes difficultés. Le groupe emploie quelque 700 personnes en France, dont 350 dans l'usine de Saint-Jean-de-la-Ruelle, au sein de l'agglomération orléanaise.

La justice a rejeté un projet de Scop (société coopérative et participative), soutenu par le groupe Revive et la majorité des salariés qui devait permettre de sauver au moins 370 emplois, ainsi que les marques Vedette, Sauter et De Dietrich.

L'Etat et des collectivités étaient prêts à mobiliser une vingtaine de millions d'euros.

Le ministère de l'Economie a indiqué mardi soir à l'AFP "poursuivre ses consultations auprès des élus et des repreneurs potentiels", l'objectif étant d'avoir "le projet le plus solide et le plus pérenne possible". Il a appelé à "ne pas se précipiter".

Un appel d'offres pour la reprise de l'usine doit être lancé courant janvier, a précisé Bercy.

Après l'annonce de la liquidation de Brandt, le ministre délégué à l'Industrie Sébastien Martin avait souligné qu'un projet industriel restait possible, pas forcément dans le secteur de l'électroménager.