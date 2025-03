information fournie par So Foot • 05/03/2025 à 09:41

Brahim Díaz chambre gentiment Diego Simeone après son but

Brahim Díaz chambre gentiment Diego Simeone après son but

Brahim Díaz a parlé sur le terrain

Un Real Madrid-Atlético de Madrid qui se passe sans chambrages ni échauffourées, ce n’est pas un vrai derby madrilène. Le huitième de finale aller de la Ligue des champions n’a pas manqué à l’appel. Dans une rencontre où les trois buts sont en concurrence pour le prix du plus beau de la journée, Brahim Díaz a décidé d’aller titiller l’entraîneur adverse. En effet, selon Marca , lors de la célébration de son but somptueux, le Marocain aurait regardé Diego Simeone et lui aurait crié « Parle maintenant ! » à plusieurs reprises.…

RA pour SOFOOT.com