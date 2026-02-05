Brad Karp, président du cabinet d'avocats Paul Weiss, démissionne après la publication des courriels d'Epstein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

M. Karp a fait l'objet d'un examen minutieux en raison de ses courriels avec Jeffrey Epstein

*

Il a été critiqué pour avoir promis des millions de dollars de travail juridique gratuit à M. Trump

*

Un cabinet d'avocats puissant s'est développé sous les 18 ans de direction de M. Karp.

(Refonte du paragraphe 1, ajout du contexte dans le paragraphe 2, commentaire dans le paragraphe 3, contexte dans les paragraphes 4 à 11, puces) par Mike Scarcella

Brad Karp, président de longue date du puissant cabinet d'avocats de Wall Street Paul Weiss, a démissionné de son poste de direction et sera remplacé par l'associé Scott Barshay, a annoncé le cabinet mercredi.

M. Karp a fait l'objet d'un examen minutieux après que des courriels publiés vendredi par le ministère américain de la justice ont révélé les nombreuses communications personnelles et professionnelles qu'il a eues avec le défunt délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein.

Dans un communiqué publié par Paul Weiss, M. Karp a déclaré que "les récentes informations" avaient créé une distraction qui n'était pas dans l'intérêt du cabinet. Il n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire complémentaire.

Le cabinet a déclaré mardi que Karp "regrette" ses interactions avec Epstein.

M. KARP ET LE CABINET ONT ÉTÉ CRITIQUÉS POUR LEUR ACCORD AVEC M. TRUMP

M. Karp, qui préside le cabinet depuis 2008, a participé à des dîners avec Epstein et lui a demandé de l'aider à obtenir pour son fils un emploi dans la production d'un film de Woody Allen, selon le cabinet et un examen par Reuters des courriels qui font partie des millions de documents liés à Epstein dans la dernière tranche publiée par le ministère de la Justice.

Avocat plaidant qui a contribué à augmenter les revenus annuels de Paul Weiss sous sa direction à plus de 2,6 milliards de dollars en 2024, M. Karp s'est forgé une réputation de défenseur de Wall Street tout en se faisant le champion des causes de justice sociale. En tant que collecteur de fonds du parti démocrate, il a aidé à rallier des avocats pour la campagne présidentielle ratée de Kamala Harris en 2024 contre M. Donald Trump.

M. Karp a rencontré Epstein en représentant Leon Black, cofondateur et ancien président d'Apollo Global Management.

Le cabinet et M. Karp ont été critiqués séparément pour avoir accepté en mars de promettre des dizaines de millions de dollars de travail juridique gratuit à des causes soutenues par la Maison Blanche en échange de l'annulation par M. Trump d'un décret visant Paul Weiss.

M. Karp a défendu l'accord avec M. Trump, affirmant que le décret présidentiel menaçait sa survie. Le décret limitait l'accès de Paul Weiss au gouvernement et à la passation de marchés fédéraux, en raison de ses liens avec ses ennemis politiques et de ses efforts en matière de diversité raciale.

Huit autres cabinets ont par la suite conclu des accords pro bono similaires avec l'administration afin d'éviter des décrets similaires, promettant des travaux d'une valeur totale de près d'un milliard de dollars. Quatre cabinets d'avocats rivaux visés par les décrets de M. Trump ont poursuivi la Maison-Blanche et obtenu des décisions de justice annulant les mesures en question.

Paul Weiss, qui emploie plus de 1 000 avocats, est connu pour représenter de grandes institutions financières telles qu'Apollo et Citigroup dans le cadre de transactions et de litiges. M. Barshay, qui succède à M. Karp, présidait auparavant le département "entreprises" du cabinet.