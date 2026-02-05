 Aller au contenu principal
Brad Karp, président du cabinet d'avocats Paul Weiss, démissionne après la publication des courriels d'Epstein
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 03:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une tentative d'obtenir un commentaire au paragraphe 2, et d'un contexte aux paragraphes 3 et 4)

Le cabinet d'avocats Paul Weiss a annoncé mercredi que Brad Karp avait démissionné de son poste de président du cabinet et qu'il avait nommé Scott Barshay pour lui succéder.

Brad Karp n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le cabinet n'a pas donné la raison de sa démission, mais mardi, il avait déclaré que Brad Karp "regrettait" ses interactions avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, après qu'un ensemble de courriels a révélé des communications plus étendues entre les deux hommes que ce que l'on savait jusqu'à présent.

Karp a participé à des dîners avec Epstein et lui a demandé de l'aider à obtenir pour son fils un emploi dans la production d'un film de Woody Allen, selon l'entreprise et un examen de Reuters des courriels, qui font partie des millions de documents que le ministère de la justice a rendus publics la semaine dernière dans le cadre des dossiers Epstein.

