Bpifrance: forte progression de l'activité d'investissement en début d'année

( AFP / ERIC PIERMONT )

La banque publique d'investissement Bpifrance s'est félicitée lundi d'une activité d'investissement "exceptionnelle" au premier semestre, dans un contexte budgétaire et macroéconomique "contraint".

Elle a déployé 2,4 milliards d’euros d'investissements sur cette période, indique-t-elle dans un communiqué, soit une hausse de 22% par rapport au premier semestre 2024.

Sur ce total, 1,8 milliard d'euros a concerné le capital développement (+39%) : 136 millions d'euros (+45%) pour les PME et entreprises de taille intermédiaire et 1,674 milliard (+38%) dans les grandes entreprises, visant notamment la santé, le logiciel ou la transition énergétique.

Les investissements en capital innovation reculent de 20% à 282 millions d'euros "dans un contexte de marché particulièrement tendu", remarque Bpifrance.

Les cessions de participations ont plus que triplé (+211%) au premier semestre, atteignant "un niveau historique" de 2,044 milliards d'euros, reflétant "un fort dynamisme du portefeuille", précise le communiqué.

Par ailleurs, 8,94 milliards d’euros de crédits ont été délivrés à quelque 11.000 entreprises par Bpifrance sur la période, en baisse de 13% à 3,91 milliards pour les crédits à moyen et long terme, et en hausse de 8% à 5,03 milliards pour les crédits à long terme.

L’activité "garantie" augmente de 15%, avec 4,9 milliards d’euros de prêts de banques françaises garantis. Le fonds "renforcement de trésorerie", lancé après l’arrêt du prêt garanti par l'Etat (PGE) fin 2023, poursuit sa croissance, tout comme la "garantie verte", dédiée aux projets environnementaux.

"Malgré une nette diminution des montants déployés dans le cadre" du programme France 2030, le financement de l'innovation reste également "dynamique", considère Bpifrance : 2.436 entreprises ont été soutenues (-8,3%) pour un montant en baisse de 49% à 1,59 milliard d'euros.

À l’exportation, "en dépit du contexte international", Bpifrance observe que "les entreprises françaises maintiennent leur cap de croissance, notamment les PME/PMI industrielles".

L'organisme public a consacré 12,7 milliards d'euros, soit +119%, à soutenir l'exportation au premier semestre, en majeure partie via de l'assurance crédit, dont le montant a augmenté de 150% à 11,6 milliards d'euros, porté par la construction de bateaux de croisière notamment.

Enfin, dans l'activité d'accompagnement des PME et ETI, le nombre de missions a reculé de 23%, mais 25% de personnes en plus ont été formées via la plateforme Bpifrance Université, soit près de 22.000, et 141 entreprises ont été accompagnées à l'exportation (+25%).