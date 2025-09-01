Boxe: L'Algérienne Khelif saisit le Tribunal arbitral du sport pour annuler une décision de World Boxing

Imane Khelif lors de la cérémonie de victoire de l'épreuve de Boxe des J.O. de Paris 2024

La boxeuse algérienne Imane Khelif a fait appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) pour demander l'annulation d'une décision de World Boxing, la fédération internationale de boxe, lui interdisant de participer aux prochaines compétitions si elle ne se soumet pas à un test génétique préalable, a annoncé le TAS lundi.

"L’appel, déposé le 5 août 2025, sollicite l’annulation de la décision prise par World Boxing selon laquelle Imane Khelif "n’est pas autorisée à participer à la Box Cup d’Eindhoven ainsi qu’à tout autre événement World Boxing tant qu’elle n’aura pas effectué un test génétique", a déclaré le TAS dans un communiqué.

"L’appel conclut également à ce que le TAS déclare Imane Khelif éligible à participer aux 2025 World Boxing Championships du 4 au 14 septembre 2025 sans effectuer de test."

Le TAS a précisé avoir rejeté la demande d'Imane Khelif de suspendre la décision de World Boxing tant que l'affaire n'a pas été entendue.

"La phase d’échanges d’écritures est en cours et, après consultation des parties, une audience pourraavoir lieu", conclut le communiqué.

World Boxing, reconnu à titre provisoire par le CIO en février dernier en tant que nouvelle fédération internationale, a annoncé fin mai l'instauration de tests génétiques obligatoires pour "déterminer le sexe et l'éligibilité à concourir" des boxeurs participant à ses compétitions.

Dans son communiqué, World Boxing avait nommément cité Imane Khelif, précisant qu'elle ne pourrait pas participer à ses compétitions "jusqu'à ce qu'[elle] subisse un test génétique de détermination de sexe conformément aux règles et aux procédures de test de World Boxing".

Quelques jours plus tard, la fédération internationale avait présenté ses excuses pour avoir nommé Imane Khelif dans son communiqué.

L'Algérienne de 26 ans avait été sacrée championne olympique des -66 kg aux Jeux de Paris 2024, au coeur d'une polémique sur son genre concernant son éligibilité.

Elle avait été disqualifiée des Mondiaux en 2023 par l'Association internationale de boxe (IBA), qui l'avait déclarée inéligible.

Le CIO, qui a retiré sa reconnaissance à l'IBA en raison de problèmes de gouvernance, avait autorisé Imane Khelif à concourir aux Jeux de Paris.

