Bousculade mortelle en Inde : foule trop dense et mauvaise organisation

Un portrait de Vijay, acteur devenu homme politique, sur le site d'une bousculade qui s'est produite lors de son rassemblement dans l'État du Tamil Nadu, le 28 septembre 2025 en Inde ( AFP / - )

Une bousculade qui a fait des dizaines de morts, lors d'un rassemblement politique dans le sud de l'Inde, s'est produite après que des milliers de personnes ont attendu des heures sous une chaleur torride sans mesure de sécurité adaptées, ont pointé dimanche des responsables et des témoins.

Quelque 27.000 personnes s'étaient rassemblées samedi sur une route dans l'État du Tamil Nadu pour voir Vijay, acteur devenu homme politique, mais un mouvement de panique dans la foule a tué 39 personnes, ont indiqué les autorités.

Les longues heures d'attente, le manque d'effectifs de police et la chute d'une branche d'arbre sur le public ont participé au drame, ont décrit des témoins.

Le bilan de l'incident a été réévalué à 39 décès, dont neuf enfants, a déclaré dimanche le ministre en chef de l'État M.K. Stalin, annonçant l'ouverture d'une enquête judiciaire.

Les bousculades mortelles sont fréquentes en Inde et sont souvent attribuées à des lacunes dans les mesures de sécurité.

Une ambulance transportant des victimes se fraye un chemin à travers la foule après une bousculade qui s'est produite lors d'un rassemblement politique, dans l'État du Tamil Nadu, le 27 septembre 2025 en Inde ( AFP / - )

Vijay, de son nom complet Joseph Vijay Chandrasekhar, était en train de prononcer un discours devant la foule samedi quand la bousculade a commencé, l'obligeant à s'arrêter.

"Mon cœur est brisé", a écrit sur X cet acteur de 51 ans, qui a interrompu sa carrière l'an dernier pour entrer en politique et fonder son propre parti, rassemblant des foules immenses.

Selon le chef de la police du Tamil Nadu, G. Venkataraman, le public avait été informé que Vijay arriverait sur les lieux à midi.

"La foule a commencé à arriver à partir de 11H00", a-t-il expliqué à la presse, mais "il est arrivé à 19H40. Les gens manquaient de nourriture et d'eau sous le soleil brûlant".

Environ 10.000 personnes étaient attendues, mais quelque 27.000 se sont présentées, a-t-il ajouté.

Des chaussures éparpillées sur le site d'une bousculade qui s'est produite la veille au soir lors d'un rassemblement de l'acteur Vijay devenu politicien, dans l'État du Tamil Nadu, le 28 septembre 2025 en Inde ( AFP / - )

Le mouvement de panique s'est déclenché lorsque des spectateurs, perchés sur une branche d'arbre, sont tombés sur la foule, rapporte le journal The Indian Express.

"Tout d'un coup, j'ai été poussé par la foule. Il n'y avait absolument aucun espace pour bouger", a raconté B. Kanishka, un survivant, au journal Hindu. "Ensuite, je me suis évanoui".

"La mauvaise planification et exécution du programme, ainsi que le manque de personnel policier sur place, ont joué un rôle", a témoigné Karthick, un autre survivant, après du journal.

En juillet, 121 personnes ont été tuées dans le nord de l'État de l'Uttar Pradesh lors d'un rassemblement religieux hindou.