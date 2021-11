Bourse : la collecte des fonds thématiques poursuit sa progression

Suivi de nos sélections de fonds et sicav pour vos compte-titres, PEA, assurance vie, Perp et PER. (© Fotolia)

Les flux de souscriptions soutiennent les performances depuis le 1er janvier. Découvrez nos sélections de fonds et sicav.

Le bureau d’analyse Quantalys confirme la bonne collecte des fonds thématiques cette année en Europe. Les souscriptions se sont établies à des niveaux comparables à ceux de 2020, avec une progression plus marquée sur les deux premiers mois de 2021, à 12 milliards d’euros en rythme mensuel en janvier et février, avant une stabilisation entre 3 et 6 milliards d’euros par mois ensuite.

Depuis le début de l’année, Pictet, pionnier de la gestion thématique, a collecté 4,5 milliards d’euros à fin octobre, un résultat obtenu aussi par BNP Paribas. La collecte de Pictet a atteint 400 millions d’euros sur le seul mois de septembre, et 200 millions en octobre, et celle de BNP Paribas 300 millions d’euros en septembre comme en octobre.

Les plus importantes souscriptions ont été recueillies par les fonds sur le changement climatique (13,4 milliards d’euros en 2021 à fin octobre) et les énergies nouvelles (12 milliards d’euros).

+27,7% sur l’eau

Les fonds les plus performants depuis le 1er janvier ont été ceux qui portent sur l’eau (+27,7% à fin octobre), la sécurité (+22,9%), le vieillissement de la population (+20%) et la robotique (+18,5%).

Sur la période récente, les meilleurs gains ont été obtenus sur les énergies nouvelles et les activités liées à la protection du climat, devant les infrastructures durables (urbanisation,