Bouclier antimissiles américain : la Russie n'a rien à redire au projet de "Dôme d'or" de Donald Trump, mais demande la reprise des contacts entre Moscou et Washington

Le dialogue doit reprendre entre la Russie et les États-Unis "dans l'intérêt de nos deux pays et dans l'intérêt de la sécurité mondiale", selon le Kremlin.

( AFP / JIM WATSON )

La construction d' un bouclier antimissile protégeant les États-Unis relève de la "souveraineté" américaine, a estimé mercredi 21 mai la Russie, qui a toutefois demandé la reprise des contacts entre Moscou et Washington, notamment sur ce sujet.

"C'est une question qui relève de la souveraineté des États-Unis. Si les États-Unis estiment qu'il existe une menace balistique, alors bien sûr, ils développeront un système de défense antimissile ", a déclaré aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Il a toutefois estimé que "dans un avenir proche, le cours des événements nécessitera la reprise des contacts en vue du rétablissement de la stabilité stratégique" entre Washington et Moscou.

Ces contacts sur la parité stratégique entre les deux plus grandes puissances nucléaires au monde "doivent être recréés dans l'intérêt de nos deux pays et dans l'intérêt de la sécurité mondiale", a ajouté Dmitri Peskov lors de son briefing quotidien.

Adoucissement inattendu de la position russe

Ces déclarations représentent un adoucissement inattendu de la position russe , Moscou ayant par le passé critiqué plus durement le projet de "Dôme d'or" de Donald Trump.

Début mai, Moscou avait jugé, de concert avec Pékin, que ce bouclier antimissile était "profondément déstabilisant" car il envisage "un renforcement des arsenaux pour mener des opérations militaires dans l'espace" et fait de l'espace "une arène de confrontation armée".

Fin janvier, la Russie avait comparé ce plan de bouclier antimissile au projet de "guerre des étoiles" soutenu par Ronald Reagan durant la Guerre froide , qui prévoyait une interception de missiles depuis l'orbite terrestre, mais qui n'avait jamais été mis en œuvre.

Donald Trump a annoncé mercredi ce projet baptisé "Dôme d'or" qui doit permettre "d'intercepter des missiles même s'ils sont lancés de l'autre côté de la Terre et même s'ils sont lancés depuis l'espace". Le système sera opérationnel d'ici la fin de son mandat , a-t-il précisé, et coûtera au total "environ 175 milliards de dollars une fois terminé".

La Chine a dénoncé un projet "marqué par une forte dimension offensive" et qui "risque d'accélérer la militarisation de l'espace ainsi que d'alimenter la course aux armements".

"Cela porte atteinte à l'équilibre stratégique et à la stabilité mondiale" , a indiqué lors d'un point presse régulier Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. "La Chine exprime de sérieuses inquiétudes à ce sujet. Nous exhortons les États-Unis à abandonner au plus vite le développement et le déploiement d'un système mondial de défense antimissile", a-t-elle souligné.