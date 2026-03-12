Boualem Sansal quitte Gallimard, son éditeur historique

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal le 26 janvier 2026 à Strasbourg ( AFP / ROMEO BOETZLE )

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, élu à l'Académie française en janvier, a décidé de quitter son éditeur historique, Gallimard, qui a exprimé sa "tristesse" face à cette annonce, a-t-on appris jeudi auprès de la maison d'édition.

Boualem Sansal est "en discussion", selon Le Monde, pour rejoindre une maison d'édition du groupe Hachette, premier éditeur français, contrôlé par Vincent Bolloré.

Interrogé par l'AFP, Hachette n'a pas confirmé cette information.

Une annonce pourrait être faite vendredi à l'occasion du lancement des "Grandes Rencontres Hachette", une manifestation destinée à célébrer les 200 ans du groupe durant trois jours à Paris.

L'écrivain a annoncé sa décision à Gallimard et à son PDG Antoine Gallimard, qui a réagi "avec tristesse et déception", selon l'éditeur.

Il pourrait donc publier chez Hachette, probablement au sein de la maison d'édition Grasset selon Le Monde, son prochain livre, le premier depuis la fin de son incarcération pendant près d'un an en Algérie pour certaines prises de position sur son pays natal.

Gallimard et le monde de l'édition s'étaient mobilisés pour obtenir sa libération, qui est intervenue le 12 novembre 2025 après une grâce du président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Boualem Sansal, âgé de 81 ans et naturalisé français en 2024, a publié la plupart de ses livres chez Gallimard, depuis "Le serment des barbares" en 1999. Ont suivi "Le village de l'Allemand", "Rue Darwin", "2084, la fin du monde" et "Vivre", son dernier livre, publié en 2024.

Il a été élu le 29 janvier à l'Académie française au premier tour pour occuper le fauteuil laissé vacant par l'avocat et historien Jean-Denis Bredin, décédé en 2021.