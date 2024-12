Botafogo prend la porte face à Pachuca en Coupe intercontinentale

Attendez, elle existe toujours, la Coupe du monde des clubs avec les champions continentaux ?

Les Mexicains de Pachuca n’ont fait qu’une bouchée de Botafogo , récent champion du Brésil et d’Amérique du Sud, en signant une victoire 0-3 au deuxième tour de la Coupe intercontinentale de la FIFA. Les Tuzos ont déroulé en seconde période, plantant trois buts en 30 minutes via Oussama Idrissi (0-1, 50 e ), Nelson Deossa (0-2, 66 e ) et l’éternel Salomón Rondón (0-3, 80 e ). Ils affronteront les Égyptiens d’Al Ahly, champions d’Afrique et tombeur d’Al-Aïn FC (3-0), pour une place en finale, le 14 décembre prochain.…

FL pour SOFOOT.com