Bostic de la Fed : Les batailles politiques autour de la Fed minent la confiance du public

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Howard Schneider

Le président sortant de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré mercredi que les batailles politiques autour de la Fed minent la confiance du public dans l'indépendance de la banque centrale, une "préoccupation majeure" qui touche au cœur de la performance économique américaine et à la position du pays dans l'économie mondiale.

M. Bostic, dont le mandat s'achève vendredi, a rédigé un essai à la veille de son départ, présenté en grande partie comme une lettre d'adieu, pour avertir que la force économique des États-Unis et leur statut de valeur refuge mondiale "ne sont pas garantis. La sauvegarde de notre statut spécial passe par la protection de l'indépendance de la Fed."

"Les voyages que j'ai effectués au cours des derniers mois m'ont permis de constater que les batailles juridiques et rhétoriques qui font rage actuellement autour de la banque centrale ont amené un large échantillon de la population à commencer à douter de l'indépendance de la Fed", a écrit M. Bostic.

"Il est important que le public comprenne ce qui est en jeu. Des décennies d'expérience vécue, ainsi qu'un grand nombre de recherches universitaires, montrent clairement que les résultats économiques d'une nation sont meilleurs lorsqu'il y a une banque centrale indépendante. L'inflation est plus faible, les performances économiques sont plus solides, et les consommateurs comme les entreprises sont plus confiants dans la rentabilité des investissements à long terme."

Bien que sa lettre ne mentionne pas nommément le président Donald Trump ou l'administration Trump, les "batailles juridiques et rhétoriques" ont inclus les efforts du président visant à licencier la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, une enquête toujours en cours sur le président de la Fed, Jerome Powell, menée par le ministère de la Justice, et les demandes publiques fréquentes de Trump en faveur de taux d'intérêt plus bas.

Au début de l'année, M. Powell a qualifié l'enquête du ministère de la justice d'effort visant à faire pression sur lui en matière de politique monétaire, ce qui constitue une réprimande inhabituelle de la part d'un président de la Fed.

D'autres responsables de la Fed et des banquiers centraux du monde entier se sont ralliés à M. Powell, citant, comme l'a fait M. Bostic, les risques que prendraient les États-Unis si la position de la Fed était compromise.