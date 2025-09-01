Bosnie: les routiers cessent l'approvisionnement dans l'ensemble du pays

File de véhicules immobilisés le 1er septembre 2025 à la sortie de Sarajevo dans le cadre d'une manifestation de chauffeurs routiers contre une réglementation européenne ( AFP / ELVIS BARUKCIC )

Au moins 6.000 chauffeurs routiers étaient à l'arrêt lundi en Bosnie, menaçant l'approvisionnement dans l'ensemble du pays, pour pousser les autorités à négocier une règlementation européenne qui limite la présence des chauffeurs bosniens sur le territoire de l'UE.

"Nous avons arrêté nos chaînes d'approvisionnement sur l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine", a déclaré aux médias Velibor Peulic, coordonnateur du "Konzorcijum BiH", association de routiers, précisant que leur réseau contrôlait "93% des flux marchands" dans le pays.

"Environ 200 camions étaient censés entrer aujourd'hui à Sarajevo pour livrer 4.000 tonnes de marchandises. Ils n'y entreront pas", a-t-il précisé.

Les conséquences ne seront pas immédiates dans la capitale, mais si l'action des chauffeurs routiers dure, des perturbations sont à prévoir.

"Une fois les chaînes d'approvisionnement arrêtées, ce sera visible dans chaque ville (...) Nous espérons que les ministères se mettront à faire leur travail dès aujourd'hui", a dit M. Peulic.

Depuis des mois, les représentants du secteur, qui compte entre 15.000 et 18.000 chauffeurs, demandent aux autorités de négocier avec l'UE le changement d'une règle qu'ils jugent discriminatoire : ils n'ont le droit de passer que 90 jours sur 180 sur le territoire de l'Union européenne.

Les chauffeurs réclament à en être exemptés - ou à ce que le temps qu'ils passent sur le territoire de l'UE soit calculé en heures, et non en jours.

L'UE, que la Bosnie espère rejoindre un jour, est le principal partenaire commercial du pays. Sur 22,9 milliards d'euros d'échanges commerciaux enregistrés en 2024, 64% ont été réalisés avec l'Union européenne, selon l'agence des statistiques bosnienne.

L'action des chauffeurs a provoqué d'importants ralentissements à l'entrée de plusieurs villes, notamment à l'entrée de la capitale Sarajevo, selon l'association d'automobilistes locale BIHAMK.

Le passage de véhicules de transport est également bloqué sur une dizaine passages frontaliers, la plupart à la frontière avec la Croatie, pays membre de l'UE.