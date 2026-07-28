Bond de 40% du chiffre d'affaires de Canal+ au premier semestre, grâce à MultiChoice

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le chiffre d'affaires de Canal+ a bondi de 40% au premier semestre, grâce à l'acquisition du géant sud-africain MultiChoice, ce qui a conduit le groupe à confirmer ses objectifs annuels, dans un communiqué publié mardi.

"Nous sommes assez satisfaits de nos résultats financiers qui démontrent le changement de taille de Canal+", a déclaré à l'AFP le patron du groupe audiovisuel français, Maxime Saada.

Canal+ a acquis MultiChoice, leader de la télévision payante en Afrique anglophone et lusophone, en septembre 2025, et compte désormais 41 millions d'abonnés dans plus de 70 pays, soit quatre fois plus qu'il y a 10 ans.

Le chiffre d'affaires total de l'entreprise a ainsi atteint 4,3 milliards d'euros au premier semestre, contre 3,1 milliards un an auparavant.

Hors MultiChoice, la croissance à périmètre et taux de change constants a été de 1,4%.

Canal+ a réalisé en six mois près de la moitié des synergies de coûts espérées sur l'année, soit 120 millions d'euros sur 250 millions. "Nous sommes très confiants dans notre capacité à atteindre cet objectif" et cela "valide pour nous l'acquisition de MultiChoice", a souligné M. Saada.

Le résultat opérationnel ajusté (EBITa) avant éléments exceptionnels a grimpé de 68%, à 433 millions d'euros, "portant le taux de marge à 10,1%, principalement grâce à la consolidation de MultiChoice", selon un communiqué.

"Nous avons un enjeu de redresser MultiChoice qui était en décroissance d'abonnés, de revenus et de profitabilité et nous avons des premiers signaux très positifs", s'est félicité M. Saada.

En Afrique, le prix des décodeurs et des paraboles a été rendu plus accessible pour les nouveaux abonnés et le réseau de distribution a été renforcé. Les recrutements de nouveaux abonnés ont ainsi connu une hausse de 40% par rapport à la même période de l'an dernier dans les pays de MultiChoice.

En Europe, Canal+ estime bénéficier également "d'une dynamique positive", notamment en France "grâce à une gestion rigoureuse des coûts" et "à la croissance du parc d'abonnés".

Côté à la Bourse de Londres et de Johannesburg désormais, il a profité de cette publication pour confirmer ses "objectifs annuels et moyen terme, malgré le contexte macroéconomique et géopolitique incertain pouvant peser sur certaines activités", relève-t-il dans son communiqué.