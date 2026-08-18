Bompard invite la ministre Barbut à un débat aux journées d'été LFI, elle décline

La ministre de la Transition écologique Monique Barbut, le 27 juillet 2026 à Paris ( AFP / LOU BENOIST )

Le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, a "officiellement" invité mardi la ministre de la Transition écologique Monique Barbut à venir "débattre" lors des journées d'été du parti, ce qu'elle a aussitôt refusé, assurant avoir de "profonds désaccords" avec Jean-Luc Mélenchon.

"Je l'invite là, officiellement, sur votre plateau, à venir débattre avec nous sur ce sujet, sur l'écologie" aux universités d'été LFI qui démarrent jeudi à Valence, a déclaré Manuel Bompard sur RMC-BFMTV, avec une pointe d'ironie.

"Ce serait bien pour le pays tout entier qu'on puisse débattre des mesures écologiques, du programme écologique de Jean-Luc Mélenchon, de ses propositions à elle", a-t-il ajouté, reconnaissant qu'"on ne sera peut-être pas d'accord sur tout".

"Certains veulent me faire dire ce que je n'ai pas dit. Non, je n'ai pas encensé le programme de Jean-Luc Mélenchon, avec lequel j'ai de profonds désaccords. Et non, je n'irai pas à ses universités d'été", a aussitôt répondu la ministre dans une publication sur le réseau LinkedIn.

Dans un entretien-fleuve à Libération lundi, Monique Barbut, qui avait failli démissionner au début de l'été, avait assuré que "Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pourtant pas ma tasse de thé, est celui qui intègre le plus la question du climat dans ses propositions économiques et sociales".

Pour elle en effet, "les conséquences du dérèglement climatique vont devenir une des principales causes d'injustice sociale : ceux qui travaillent dehors en pleine canicule, ce ne sont pas les plus riches". "Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec les responsables politiques qui n'ont qu'une approche technologique de la question environnementale", a-t-elle complété.

"Je sais faire la différence entre une méthode, des propositions et une philosophie politique. Reconnaître la pertinence d'une méthode ne signifie évidemment pas adhérer à un programme", a ajouté mardi Monique Barbut.

Elle a par ailleurs annoncé souhaiter réunir à la rentrée "l'ensemble des groupes politiques qui portent des propositions sur l'adaptation au changement climatique".

Manuel Bompard, interrogé par ailleurs sur la proposition de rencontre bilatérale avec les différents partis de gauche formulée par la patronne des Écologistes Marine Tondelier, a opposé une fin de non-recevoir.

"C'est un nouveau cycle de réunions, de palabres, sans objet, sans contenu, sans candidature, sans programme", a raillé le député de Marseille, estimant que "c'est une manière de nous faire perdre du temps".

"Si les Écologistes, si les Communistes (...) veulent s'engager en soutien et dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, ils sont les bienvenus, la porte est ouverte, mais avec clarté, avec cohésion et avec cohérence", a-t-il prévenu.