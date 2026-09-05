Bolivie-Une explosion dans une caserne fait au moins 10 morts

Au moins dix personnes ont été tuées et des dizaines d'autres ont été blessées vendredi après une explosion dans une caserne militaire de la ville de Viacha, en Bolivie, ont dit les autorités locales.

L'explosion est survenue vers 14h30 (18h30 GMT) dans une zone utilisée pour stocker du matériel pyrotechnique, ont fait savoir les autorités.

La cause de l'explosion doit encore être établie. Des responsables ont toutefois déclaré qu'elle s'était produite dans la réserve de feux d'artifice du ministère de la Défense.

La directrice des services de santé de Viacha, Rita Nebraska, a dit à la télévision locale qu'il était estimé qu'entre dix et 15 personnes avait péri dans l'incident, et que 62 autres étaient blessées.

Quatorze blessés ont été transportés dans un hôpital de La Paz, à quelque 30 kilomètres, pour y être soignés, a-t-elle précisé.

La police a déclaré que plus de 50 personnes avaient été blessées et que des dizaines d'habitations avaient subi des dégâts.

Rita Nebraska a dit que les pompiers avaient prévenus qu'une autre explosion était possible en raison de la chaleur sur place et qu'ils avaient appelé les habitants à se tenir à au moins 150 mètres du site.

(Daniel Ramos, rédigé par Kylie Madry; version française Camille Raynaud)